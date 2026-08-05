طائرة مسيرة توقف حركة الملاحة مؤقتاً في مطار لايبزيغ الألماني

photo 2026 08 05 11 58 53 طائرة مسيرة توقف حركة الملاحة مؤقتاً في مطار لايبزيغ الألماني

برلين-سانا

رصدت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء طائرة مسيّرة تحمل عبوة مزودة بصاعق في مطار لايبزيغ، ما استدعى تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتاً واتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن الطائرة المسيّرة رصدت في ساحة وقوف الطائرات بالقرب من طائرة شحن أوكرانية من طراز “أنتونوف”، فيما أرسلت الشرطة الفيدرالية خبراء بإبطال المتفجرات، وروبوتاً متخصصاً للتعامل مع الجسم المشتبه به.

وأضافت الصحيفة أنه تم تعليق الرحلات الجوية في المطار وتحويل مسارها مؤقتاً.

ويأتي الحادث في ظل تشديد ألمانيا إجراءاتها الأمنية في المطارات والمنشآت الحيوية، وتزايد المخاوف في أوروبا من استخدام الطائرات المسيّرة في تنفيذ أعمال تخريبية، أو تهديد سلامة الملاحة الجوية، ما دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة المراقبة والاستجابة السريعة لمثل هذه الحوادث.

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