ترامب ينفي مشاركة الصين وروسيا في الحرب مع إيران ويكشف التزامات بعدم دعمها

واشنطن-سانا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الصين وروسيا غير مشاركتين في الحرب مع إيران، موضحاً أن التزامات شفهية وردته من قيادتي البلدين بهذا الخصوص.
وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد له خلال اجتماعهما الأخير في بكين، أن بلاده والشركات الصينية لن تقدم أو تبيع أي أسلحة لإيران تحت أي ظرف.
وأشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له بدوره عدم بيع أسلحة لإيران.
واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن القوتين الدوليتين البارزتين غير منخرطتين في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مبيناً أن أي مشاركة مستقبلية لن تكون في مصلحة أي من الأطراف المعنية، قائلاً إن “دولتين رئيسيتين يُشار إليهما كثيراً في سياق الحديث عن إيران، ليستا مشاركتين في هذه الحرب، ولو شاركتا لكان ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما”.
وكان ترامب بحث مع نظيره الصيني في الرابع عشر من أيار الماضي في بكين حزمة واسعة من الملفات الشائكة بين البلدين، وفي مقدمتها احتواء التوترات التجارية المتصاعدة، ومناقشة قضايا حساسة تشمل الحرب الدائرة مع إيران ومستقبل تايوان.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل التطورات العسكرية المتسارعة، والتجاذبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث تحظى مواقف القوى الدولية الكبرى بمتابعة دقيقة لما لها من أثر مباشر على توازنات المنطقة ومسارات الحرب، وإمدادات السلاح الإقليمية.