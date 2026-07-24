ترامب ينفي مشاركة الصين وروسيا في الحرب مع إيران ويكشف التزامات بعدم دعمها

واشنطن-سانا‏

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أن الصين وروسيا غير مشاركتين في ‏الحرب مع إيران، موضحاً أن التزامات شفهية وردته من قيادتي البلدين بهذا الخصوص.‏

وأوضح ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ‏أكد له خلال اجتماعهما الأخير في بكين، أن بلاده والشركات الصينية لن تقدم أو تبيع أي ‏أسلحة لإيران تحت أي ظرف.‏

وأشار ترامب إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له بدوره عدم بيع أسلحة لإيران.‏

واختتم ترامب تصريحه بالتأكيد على أن القوتين الدوليتين البارزتين غير منخرطتين في ‏الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مبيناً أن أي مشاركة مستقبلية لن تكون في مصلحة أي ‏من الأطراف المعنية، قائلاً إن “دولتين رئيسيتين يُشار إليهما كثيراً في سياق الحديث عن ‏إيران، ليستا مشاركتين في هذه الحرب، ولو شاركتا لكان ذلك سيئاً للغاية بالنسبة لهما، ‏وبالتأكيد ليس في مصلحتهما”.‏

وكان ترامب بحث مع نظيره الصيني في الرابع عشر من أيار الماضي في بكين حزمة ‏واسعة من الملفات الشائكة بين البلدين، وفي مقدمتها احتواء التوترات التجارية ‏المتصاعدة، ومناقشة قضايا حساسة تشمل الحرب الدائرة مع إيران ومستقبل تايوان.‏

وتأتي تصريحات ترامب في ظل التطورات العسكرية المتسارعة، والتجاذبات الجيوسياسية ‏في الشرق الأوسط، حيث تحظى مواقف القوى الدولية الكبرى بمتابعة دقيقة لما لها من ‏أثر مباشر على توازنات المنطقة ومسارات الحرب، وإمدادات السلاح الإقليمية.‏