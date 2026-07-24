تصاعد العمليات العسكرية وتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا

موسكو/كييف-سانا

تواصل القوات الروسية استهداف مناطق عدة وبنى تحتية في منطقتي أوديسا وميكولايف بأوكرانيا، بينما تنفّذ القوات الأوكرانية ضربات مضادة تطال منشآت عسكرية وحيوية داخل العمق الروسي، وسط تصاعد العمليات الجوية وتبادل الهجمات بين الجانبين في عدة مناطق.

إصابات بشرية وأضرار جديدة

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم” عن رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية “أوليه كيبير” قوله، اليوم الجمعة: “إن هجوماً روسيا بالصواريخ وبطائرة مسيّرة استهدف قطاعاً سكنياً في منطقة أوديسا فجر اليوم، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات”.

وأوضح كيبير أن القصف الروسي شمل منازل خاصة وسيارات، وألحق أضراراً بمبنى سكني وأرض تابعة لإحدى الشركات الصناعية.

وجاء هجوم اليوم الجمعة، بعد ليلة من ضربات جوية روسية أدّت إلى أضرار في البنية التحتية والمكاتب وواجهات المنازل في مناطق مختلفة بأوكرانيا دون تسجيل إصابات.

استهداف ميكولايف مجدداً

وفي مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا، أعلن هيورهي ريشيتيلوف القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية للموانئ ومحطات الوقود أمس الخميس وصباح اليوم، مستخدمة طائرات مسيّرة.

وأشار ريشيتيلوف إلى أن بلدة سنيهوريفسكا تعرّضت لهجوم بطائرة “مولنيا”، ما أدّى إلى تضرّر محطة وقود.

وفي بلدة أوتشاكيف، شنّت القوات الروسية ثلاث هجمات بطائرات “FPV”دون تسجيل إصابات.

“فلامنغو” تضرب العمق الروسي

وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية “أوكرانفورم”، أن صواريخ كروز من طراز “FP‑5 Flamingo “ أصابت صباح اليوم الجمعة مصنع “AVITEC” العسكري في مدينة كيروف الروسية، على بعد 1200 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.

وأوضحت الوكالة أن تسجيلات فيديو تظهر اندلاع حريق في منشآت الشركة، التي تُعدّ من المصانع الروسية الخاضعة للعقوبات، والمتخصّصة في إنتاج أنظمة الدفاع الجوي ومكوّنات الطيران ومقاعد القذف وأنظمة الرفع الجوية، إضافة إلى مشاركتها في إنتاج منظومات صواريخ “تور” المضادة للطائرات.

وفي إطار الهجمات الأوكرانية أيضاً، أعلنت دائرة الحدود الحكومية الأوكرانية أن وحدة “فينيكس” استهدفت بطائرة مسيّرة منظومة صواريخ روسية مضادة للطائرات من طراز “بوك‑إم3” في منطقة دونيتسك، تُقدّر قيمتها بنحو خمسين مليون دولار.

استهداف روسي للموانئ الأوكرانية

وعلى الجبهة المقابلة، أكّدت وزارة الدفاع الروسية استمرار استهداف الموانئ الأوكرانية التي تُستخدم لإمداد قوات كييف، مشيرة إلى تنفيذ ضربات دقيقة على منشآت في ميناء يوجني، شملت مواقع لتخزين الوقود ومواد التشحيم.

كما أعلنت الوزارة استهداف سفينتي شحن كانتا تنقلان مواد مخصّصة للقوات الأوكرانية إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك، في إطار عمليات متواصلة ضد الموانئ والمراكز اللوجستية.

ودخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ال21 من تموز الجاري عامها الخامس، وسط تصاعد الخسائر البشرية والمادية للطرفين، في وقت لا تزال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة تراوح في مكانها، عاجزة عن تحقيق أي اختراق، نتيجة تصلّب المواقف، واستمرار العمليات العسكرية على الجبهات.