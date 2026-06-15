الأمم المتحدة: فتح مضيق هرمز ضرورة عاجلة لمنع انهيار اقتصادات ضعيفة وانتشار الجوع

نيويورك-سانا

جددت الأمم المتحدة اليوم الإثنين ترحيبها بالتوصل لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مشددة على أهمية فتح ممر إنساني عبر المضيق لمنع وقوع أزمة جوع على المستوى العالمي.



ووفقاً لمركز أنباء الأمم المتحدة، حذرت نائبة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوا دابو، أثناء انعقاد الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، من أن عدم فتح المضيق سيؤدي إلى سقوط بعض من أكثر اقتصادات العالم ضعفاً في الفوضى بما يزيد الفقر والجوع بالنسبة لملايين الأشخاص، مطالبة بتوفير الموارد اللازمة لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة لمنع حدوث أزمة أمن غذائي على المستوى الدولي.



وقدمت دابو لمجلس حقوق الإنسان تحديثاً عن آثار الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، مشيرة إلى تأثر شبكة إمدادات الطاقة في العالم بالاضطرابات في مضيق هرمز.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين أن مضيق هرمز بات مفتوحاً أمام الملاحة، وأن الولايات المتحدة ستنهي الحصار البحري على إيران، وذلك عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.