مسؤول أممي: متفائلون في أن تظل واشنطن شريكاً داعماً لمفوضية شؤون اللاجئين

جنيف- سانا

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح اليوم الثلاثاء، عن أمله في استمرار الشراكة بين المنظمة الدولية والولايات المتحدة، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الإدارة الأمريكية تدرس قطع العلاقات مع المفوضية.

ونقلت رويترز عن صالح قوله للصحفيين “ظلت الولايات المتحدة شريكاً مهماً وحيوياً للغاية لمفوضية شؤون اللاجئين على مدى عقود، ولا تزال هذه الشراكة حيوية كما كانت دائماً، ونأمل أن تستمر”.

وأضاف صالح “نحن على اتصال مع زملائنا الأمريكيين ونواصل محادثاتنا”.

وقال دبلوماسيون لرويترز في وقت سابق “إن خطر قطع العلاقات قد تم تجنبه”مشيرين إلى الجهود الناجحة التي بذلها مسؤولو الأمم المتحدة وآخرون.

يذكر أن الولايات المتحدة ظلت تاريخياً أكبر مانح للمفوضية التي تقدم المساعدة لملايين النازحين حول العالم وتشرف على اتفاقية عمرها 75 عاماً تضمن لهم الحماية القانونية.