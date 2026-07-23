كوريا الجنوبية تحذر من انجراف ألغام زرعتها جارتها الشمالية 

photo 2026 07 23 16 18 43 كوريا الجنوبية تحذر من انجراف ألغام زرعتها جارتها الشمالية 

سيئول-سانا

حذر الجيش الكوري الجنوبي من احتمال انجراف بعض الألغام التي زرعتها كوريا الشمالية داخل المنطقة منزوعة السلاح نتيجة الأمطار الغزيرة الأخيرة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر.

ونقلت وكالة يونهاب عن المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة جانج دو-يونج قوله اليوم الخميس: إن هناك مؤشرات على أن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً على مناطق في كوريا الشمالية قد جرفت عدداً من الألغام المزروعة بكثافة داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وأفادت تقارير بأن الجيش رصد مؤشرات على انفجار بعض الألغام المنجرفة في المنطقة الواقعة شمال خط ترسيم الحدود العسكرية داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وأضاف جانج أن احتمال وصول الألغام المنجرفة إلى الأراضي الكورية الجنوبية عبر الأنهار المشتركة بين الكوريتين كبير، محذراً من أنها قد تتسبب بأضرار جسيمة في حال انفجارها.

وتعد المنطقة الحدودية بين الكوريتين من أكثر المناطق تحصيناً في العالم، إذ تفصل بين البلدين ‏المنطقة منزوعة السلاح التي أُنشئت بموجب اتفاق الهدنة الذي أنهى القتال في الحرب الكورية ‌‏(1950-1953).‏

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