مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا‏

قُتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على عدد من القرى في ‏ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن عضو المجلس البلدي لمنطقة ‏ساونا التابعة لمنطقة تالاتا مافارا المحلية، ناصر الوالي، قوله: إن “مسلحين ‏قتلوا أمس 21 شخصاً بعدما فتحوا النار عليهم”.‏

من جانبه، أوضح المسؤول المحلي في ساونا الحاج شيهو غاربا أن ‏الهجمات استهدفت خمس قرى، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى بلغت 23 ‏شخصاً، معظمهم من المزارعين، فيما أُصيب ثلاثة آخرون نُقلوا إلى ‏مستشفى محلي لتلقي العلاج.‏

وكانت مجموعة مسلحة اختطفت أمس الأربعاء أكثر من 40 شخصاً في ‏ولاية زامفارا، عقب سلسلة هجمات استهدفت عدداً من القرى والمناطق ‏السكنية.‏

وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال ‏العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، ‏وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ‏ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.‏