مقتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم مسلح شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا
قُتل أكثر من 20 شخصاً في هجوم شنه مسلحون على عدد من القرى في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الخميس عن عضو المجلس البلدي لمنطقة ساونا التابعة لمنطقة تالاتا مافارا المحلية، ناصر الوالي، قوله: إن “مسلحين قتلوا أمس 21 شخصاً بعدما فتحوا النار عليهم”.
من جانبه، أوضح المسؤول المحلي في ساونا الحاج شيهو غاربا أن الهجمات استهدفت خمس قرى، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى بلغت 23 شخصاً، معظمهم من المزارعين، فيما أُصيب ثلاثة آخرون نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.
وكانت مجموعة مسلحة اختطفت أمس الأربعاء أكثر من 40 شخصاً في ولاية زامفارا، عقب سلسلة هجمات استهدفت عدداً من القرى والمناطق السكنية.
وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية، وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعين، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.