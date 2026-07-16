ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.250 ‏

القدس المحتلة-سانا
ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73.250 قتيلاً و173.751 جريحاً.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 قتلى، و28 إصابة.
وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.127 والإصابات إلى 3.643 جريحاً.
وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.