ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73.250 ‏

القدس المحتلة-سانا‏

ارتفع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ ‏السابع ‏من تشرين الأول 2023، إلى 73.250 قتيلاً و173.751 جريحاً.‏

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس أن ‌‏مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 قتلى، و28 ‏إصابة.‏

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين ‏الأول ‏الماضي ارتفع إلى 1.127 والإصابات إلى 3.643 جريحاً.‏

وأوضحت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ‌‏في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه ‌‏اللحظة.‏

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف ‏إسرائيلي على ‏قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال حملة ‏مداهمات في ‏الضفة الغربية.‏