حرائق الأمازون تتراجع إلى أدنى مستوى منذ أربعة عقود

برازيليا-سانا

تراجعت حرائق الأمازون في البرازيل عام 2025 إلى أدنى مستوى منذ 41 عاماً، بعد أن بلغت المساحات المحترقة 3.1 ملايين هكتار مقارنة بـ 15.8 مليون هكتار في 2024، وهو العام الأسوأ في تاريخ الرصد.

وأوضح تقرير مشروع “ماب بيومس” أن انخفاض حرائق الأمازون خفّض إجمالي المساحات المحترقة في البلاد إلى 12.7 مليون هكتار، بانخفاض يقارب 50 بالمئة عن العام السابق، وأقل بـ31 بالمئة من المتوسط التاريخي البالغ 18.4 مليون هكتار سنوياً.

وأشار التقرير إلى أن الأمازون وسيرادو لا تزالان تمثلان 86 بالمئة من المناطق المتضررة منذ 1985، رغم التراجع الكبير المسجل العام الماضي، محذراً من أن 31.6 بالمئة من المناطق المحترقة تعاود الاشتعال خلال عامين، ما يقلص قدرة الغابات على التعافي.

وأكدت آن ألينكار، مديرة العلوم في معهد “أي بي إي إيه إم”، أن تتبع أنماط الحرائق عبر السلسلة التاريخية يعزز جهود الوقاية وإدارة الحرائق.

وفي بيان منفصل، ذكرت “ماب بيومس” أن مساحة الأراضي المغطاة بالمياه في الأمازون ارتفعت عام 2025 بعد عامين من الجفاف، مدفوعة بزيادة هطول الأمطار.