الدفاع البحرينية: اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البحرينية اليوم الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، مؤكدةً أن منظوماتها الدفاعية مستمرة في الرصد والتصدي لتلك الاعتداءات.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية “بنا”، أن “استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين”.

ودعت القيادة العامة إلى “ضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على السلامة، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة وعن أي أجسام مشبوهة، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات”.

وكانت السلطات البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل امرأة وإصابة 8 أشخاص آخرين جراء اعتداء إيراني على العاصمة المنامة.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.