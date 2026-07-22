كبلر تكشف تراجعاً جديداً في حركة السفن عبر مضيق هرمز مع اتساع نطاق الحرب

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة “كبلر” اليوم الأربعاء، أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز انخفض أكثر أمس، وسط استمرار المخاوف الأمنية والهجمات المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة رويترز عن الشركة أن ثلاث سفن شحن فقط عبرت المضيق أمس، موضحة أن سفينة البضائع العامة “كايزر” غادرته محملة بالبضائع، بينما دخلت ناقلة البضائع السائبة الجافة “إتش 7 إس.إم.بي 8” فارغة تمهيداً لتحميل شحنة في الخليج.

وأضافت كبلر أن السفينة “هسين أوشن” دخلت المضيق محملة بزيت النخيل المكرر، في حين لم تُشاهد أي ناقلات نفط خام عملاقة أو ناقلات غاز طبيعي مسال تعبر المضيق.

وأعلن الجيش الأميركي في وقت متأخر من مساء أمس، أنه نفذ أحدث غاراته على إيران، في الليلة الحادية عشرة على التوالي من هذه الهجمات.

وفي البحر الأحمر، غيرت ناقلتان تحملان نفطاً خاماً سعودياً إلى آسيا مسارهما أثناء توجههما نحو مضيق باب المندب أمس، بعد تهديدات من ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران التي زعمت فرض حظر على مرور شحنات النفط السعودية عبر المضيق.

ويشير هذا التطور إلى اتساع نطاق الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بما قد يعطل حركة الشحن عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.