ترامب يتوعد إيران بـ”ثمن مضاعف” عقب ارتفاع قتلى الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط

واشطن-سانا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين بأن إيران “ستدفع الثمن” على خلفية مقتل جنود أمريكيين في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أنه أصدر توجيهات للقيادة العسكرية باتخاذ إجراءات ردّ “أضعافاً مضاعفة”، وذلك بعد إعلان واشنطن ارتفاع حصيلة قتلاها إلى 17 جندياً خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشال”: “في كل مرة تقتل فيها إيران جندياً أمريكياً، ستدفع ثمن ذلك أضعافاً مضاعفة”، موضحاً أنه أبلغ وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذه التوجيهات.

وفيما لم تُكشف التفاصيل الكاملة لتلك التوجيهات، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أمريكي قوله: “إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بنقل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط، شملت طائرات مقاتلة وناقلات وقود جوية”.

من جانبه، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترامب سيحضر مراسم استقبال جثامين الجنود الأمريكيين في قاعدة “دوفر” الجوية بولاية ديلاوير.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات سابقة لترامب هدد فيها بتوسيع نطاق العمليات العسكرية ليشمل محطات طاقة وبنى تحتية ومواقع حيوية ونووية في إيران.