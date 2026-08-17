عون: وجود قوات اليونيفيل مهم لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع جيشنا

بيروت-سانا

أعرب الرئيس اللبناني “جوزاف عون” اليوم الإثنين، عن دعم بلاده للتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل” في لبنان، مؤكداً أنّ وجودها في الجنوب يساعد في تثبيت السكان في قراهم وبلداتهم، وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني.

ونقل موقع الرئاسة اللبنانية على منصة إكس عن عون قوله خلال لقائه وفداً نيايباً اليوم: “خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد، فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب، ضمن الإطار القانوني المطلوب، بحيث تكون هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه، دعماً للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها”.

ولفت عون إلى أنّ “إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها. والفكرة الأساسية هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لقوات اليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها، بما يحافظ على الاستقرار ويعزز دور الدولة والجيش اللبناني”.

وتنتشر “اليونيفيل” في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتضم أكثر من سبعة آلاف جندي من 47 دولة، وينتهي تفويضها الحالي في نهاية كانون الأول المقبل بموجب قرار لمجلس الأمن اعتمد في آب 2025.