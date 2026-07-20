القيادة المركزية الأمريكية تعلن توجيه 7 سفن لتغيير مسارها ضمن الحصار على الموانئ الإيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الإثنين، أن قواتها وجهت 7 سفن للعودة أو تغيير مسارها في إطار الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وفي منشور على منصة “إكس” أوضحت سنتكوم أنها “وجهت 7 سفن تجارية للعودة أو تغيير مسارها وعرقلت مرور سفينة واحدة لمنع السفن من مغادرة أو دخول الموانئ الإيرانية”.

ويشمل الحصار كامل الساحل الإيراني ومضيق هرمز، حيث تقوم القوات الأمريكية بالتدخل لتغيير مسار أي سفينة تحاول خرق الحصار والالتفاف على التعليمات البحرية الصادرة.

وكانت القوات الأمريكية وجهت مئات السفن لتغيير مسارها، إضافة إلى تعطيل سفن أخرى، وتسيير دوريات بحرية وجوية قرب مضيق هرمز لضمان الامتثال للحصار.