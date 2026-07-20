أوديسا وموسكو تحت نيران المسيّرات.. تصعيد جديد في الحرب الروسية الأوكرانية ‏

موسكو-كييف-سانا‏

امتدت الهجمات الروسية والأوكرانية مجدداً إلى العمق في البلدين، مع تبادل ضربات واسعة بالطائرات المسيّرة والصواريخ ‏استهدفت مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، ومناطق روسية عدة بينها العاصمة موسكو، بالتزامن مع ‏احتدام المعارك على الجبهات الشرقية، واستهداف منشآت للطاقة والبنى التحتية.‏

ضربات روسية على أوديسا وكييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت، خلال الليلة الماضية، ضربات على منشآت في ميناء أوديسا، شملت ‏مستودعات للوقود ومواد التشحيم ومواقع قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية.‏

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك، أن الهجمات نُفذت باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيّرة ‏انقضاضية، مشيرةً إلى تنفيذ ضربات أخرى على مواقع في العاصمة الأوكرانية كييف مرتبطة بالصناعات الدفاعية ‏والخدمات اللوجستية.‏

من جانبها، أعلنت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي ألحق أضراراً بالبنية التحتية في أوديسا، ونقلت وكالة ‏أوكرينفورم عن السلطات الأوكرانية قولها: إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو قرب ميناء أوديسا، ‏ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص، بينهم مرشد بحري أوكراني.‏

هجوم أوكراني واسع بالمسيّرات

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 381 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال ‏الليل فوق مناطق عدة، بينها موسكو وبيلغورود وكورسك وروستوف، إضافةً إلى البحر الأسود وبحر آزوف.‏

وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين: إن أكثر من 400 طائرة مسيّرة اتجهت نحو مقاطعة موسكو خلال ساعات الليل، مؤكداً ‏اعتراض معظمها قبل وصولها إلى العاصمة، وفق وكالة سبوتنيك.‏

وأفادت السلطات الروسية بإصابة عشرة أشخاص، بينهم طفل في مقاطعة موسكو، إضافةً إلى وقوع إصابات في مقاطعة ‏بيلغورود، مشيرةً إلى أن ثلاثة مواطنين صينيين كانوا بين المصابين.‏

معارك مكثفة على الجبهات الشرقية

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدماً في عدد من المحاور، وسيطرت على بلدة فولنوي في مقاطعة ‏دنيبروبتروفسك، كما استهدفت مواقع للقوات الأوكرانية في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيه.‏

وقالت الوزارة: إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال العمليات الأخيرة، من دون إمكانية التحقق بصورة ‏مستقلة من الأرقام التي أعلنتها.‏

في المقابل، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن قواتها خاضت 235 اشتباكاً خلال اليوم السابق، تركزت في محاور ‏بوكروفسك وسلوفيانسك وليمان وكوستيانتينيفكا وهوليايبولي، مؤكدةً التصدي لهجمات روسية عدة.‏

ونقلت أوكرينفورم عن الجيش الأوكراني قوله: إن القوات الروسية كثفت استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقنابل ‏الجوية الموجهة، فيما أعلنت كييف تنفيذ ضربات على نقاط تجمع ومستودعات لوجستية روسية.‏

منشآت الطاقة ضمن دائرة الاستهداف

وامتدت الهجمات إلى منشآت الطاقة والبنى التحتية المرتبطة بها، إذ أعلنت موسكو استهداف محطة لمعالجة الغاز في ‏مقاطعة خاركوف، ومركز لمعالجة الهيدروكربونات في مقاطعة بولتافا، باستخدام طائرات مسيّرة.‏

ويواصل الجانبان الاعتماد بصورة متزايدة على الضربات بعيدة المدى، ولا سيما بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بهدف ‏إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية، واستهداف خطوط الإمداد والمنشآت الحيوية.‏

حرب استنزاف ومسار سياسي غامض

وتشير التطورات الميدانية إلى استمرار حرب الاستنزاف بين الطرفين، في ظل تصاعد الهجمات في العمق واحتدام ‏المعارك على خطوط التماس، بينما تبقى فرص التوصل إلى تسوية سياسية مرتبطة بنتائج التحركات الدولية ومسار ‏العمليات العسكرية.‏

وتتواصل الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط عام 2022، وسط استمرار الدعم العسكري الغربي لكييف والعقوبات ‏المفروضة على موسكو، في وقت تؤكد فيه روسيا مواصلة عملياتها وفق أهدافها المعلنة، وتتمسك أوكرانيا بمواصلة القتال ‏بدعم من حلفائها.‏