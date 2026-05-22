مقتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي جنوب لبنان 

بيروت-سانا

قتل أربعة أشخاص وأصيب مسعفان جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مركز إسعافي في بلدة حناويه بقضاء صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الجمعة، أن الغارة استهدفت بعدة صواريخ مركزاً صحياً إسعافياً في البلدة، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وجرحى شخصين ، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان.

وكان تسعة أشخاص أصيبوا في وقت سابق اليوم بجروح، بينهم سبعة من الكوادر الطبية ‏والموظفين، جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلي على محيط ‏مستشفى تبنين الحكومي بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان‎.