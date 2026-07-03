ترامب ينتقد استمرار الدعم الأمريكي للناتو ويؤكد تفاوض واشنطن مع إيران بشأن ‏النووي

واشنطن-سانا
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أن بقاء العلاقة بالشكل الحالي “أمر سخيف”، وذلك قبل أيام من انعقاد قمة للحلف.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب، قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن الولايات المتحدة “لم تجد حلفاءها عندما احتاجت إليهم”، معتبراً أن العلاقة مع حلف الناتو “ليست متبادلة”، في إشارة إلى انتقاداته المتكررة للحلفاء الأوروبيين.
وستُعقد قمة الحلف المقبلة التي ستجمع الدول الـ 32 الأعضاء، في العاصمة التركية أنقرة في السابع والثامن من تموز الجاري.
وفي سياق آخر أكد ترامب في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، أن المواجهة مع إيران “ليست حرباً بحد ذاتها، وإنما عملية تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي”، مشدداً على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى ضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية.
وأضاف: إن الولايات المتحدة تجري حالياً مفاوضات مع إيران، معتبراً أن طهران ”وافقت تقريباً على جميع المطالب الأمريكية”، وأشار إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ”أكثر عقلانية” مقارنة بالفترات السابقة.
وأكد ترامب أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، وأن القوات الأمريكية نفذت عمليات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات رادار، مشيراً إلى أن بلاده عملت أيضاً على تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز ما حال دون ارتفاع أسعار النفط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد أول أمس الأربعاء، بالمحادثات التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية بين مسؤولين من الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً أنها اجتماعات جيدة للغاية.