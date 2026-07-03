ترامب ينتقد استمرار الدعم الأمريكي للناتو ويؤكد تفاوض واشنطن مع إيران بشأن ‏النووي

واشنطن-سانا‏

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لحلف ‏شمال الأطلسي (الناتو)، معتبراً أن بقاء العلاقة بالشكل الحالي “أمر سخيف”، وذلك قبل ‏أيام من انعقاد قمة للحلف‎.‎

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة عن ترامب، قوله في منشور على منصة “تروث ‏سوشال”: إن الولايات المتحدة “لم تجد حلفاءها عندما احتاجت إليهم”، معتبراً أن العلاقة ‏مع حلف الناتو “ليست متبادلة”، في إشارة إلى انتقاداته المتكررة للحلفاء الأوروبيين‎.‎

وستُعقد قمة الحلف المقبلة التي ستجمع الدول الـ 32 الأعضاء، في العاصمة التركية أنقرة ‏في السابع والثامن من تموز الجاري‎.‎

وفي سياق آخر أكد ترامب في تصريحات لشبكة “سي إن بي سي”، أن المواجهة مع ‏إيران “ليست حرباً بحد ذاتها، وإنما عملية تهدف إلى منعها من امتلاك سلاح نووي”، ‏مشدداً على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران، بل إلى ضمان عدم امتلاكها أسلحة ‏نووية‎.‎

وأضاف: إن الولايات المتحدة تجري حالياً مفاوضات مع إيران، معتبراً أن طهران ‌‏”وافقت تقريباً على جميع المطالب الأمريكية”، وأشار إلى أن القيادة الإيرانية الحالية ‌‏”أكثر عقلانية” مقارنة بالفترات السابقة‌‎.‎

وأكد ترامب أن الضربات الأمريكية الأخيرة ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات العسكرية ‏الإيرانية، وأن القوات الأمريكية نفذت عمليات استهدفت مواقع عسكرية ومنظومات ‏رادار، مشيراً إلى أن بلاده عملت أيضاً على تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز ما ‏حال دون ارتفاع أسعار النفط‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد أول أمس الأربعاء، بالمحادثات التي جرت في ‌‏العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة قطرية وباكستانية بين مسؤولين ‏من الولايات المتحدة ‏وإيران، مؤكداً أنها اجتماعات جيدة للغاية.‏