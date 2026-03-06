ستارمر يبحث مع قادة أوروبيين التصعيد في الشرق الأوسط

لندن-سانا

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، في اتصالات هاتفية مع قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء البريطانية بأن ستارمر أطلع نظراءه الأوروبيين على طبيعة التدابير الدفاعية التي اتخذتها بلاده خلال الأيام الماضية بهدف تعزيز أمن الشركاء في المنطقة وتوفير الحماية اللازمة.

واتفق القادة خلال المشاورات على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة والتنسيق العسكري الوثيق، وشددوا على ضرورة التنسيق المشترك بشأن الأوضاع في مضيق هرمز.

وتتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية منذ الثامن والعشرين من شباط الماضي، فيما تتعرض دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، لاعتداءات إيرانية أسفرت عن وقوع ضحايا وأضرار مادية.