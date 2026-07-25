شركة سبيس إكس تطلق الصاروخ ستارشيب وتنشر أقماراً مطورة من شبكة ستارلينك

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “سبيس إكس” الأمريكية الصاروخ “ستارشيب” من ولاية تكساس، حاملاً على متنه الدفعة الأولى من الأقمار الصناعية المطورة لشبكة “ستارلينك” للإنترنت إلى الفضاء شبه المداري.

وذكرت وكالة رويترز، أن الصاروخ، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 122 متراً، انطلق من منشأة “ستاربيس” في تكساس، حاملاً 20 قمراً صناعياً من الجيل الثالث المطوّر لشبكة “ستارلينك”، وهي إصدارات أحدث توفر نطاقاً ترددياً أكبر وسرعات إنترنت أعلى.

وأوضحت الشركة، أن الأقمار الصناعية أتمت اتصالات قصيرة بالشبكة المدارية الحالية للشركة التي تضم زهاء 10 آلاف قمر قبل أن تتبع مسارها شبه المداري المخطط له، وتدخل الغلاف الجوي للأرض وتحترق فيه وفق الخطة الموضوعة.

وتُشكل هذه الرحلة خطوة محورية ضمن خطط الشركة لتوسيع نطاق خدمات “ستارلينك”، ودعم برامج إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، لإرسال رواد فضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2028، فضلاً عن نشر آلاف الأقمار المخصصة لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي في المدار.