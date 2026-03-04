المستشار الألماني يؤكد الاتفاق مع واشنطن على ضرورة إسقاط النظام في إيران

برلين-سانا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاتفاق الكامل مع الإدارة الأمريكية بشأن ضرورة إسقاط النظام في إيران، معرباً عن أمله في إنهاء الحرب سريعاً لتجنب تأثيراتها الاقتصادية على ألمانيا وأوروبا، ولا سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات.

وذكرت إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية اليوم الأربعاء، أن ميرتس شدد خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، على أن العمل المشترك بين أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل يحظى باهتمام بالغ، وأعرب المستشار الألماني عن أمله في انتهاء الحرب قريباً، مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية للنزاع على بلاده، وخاصة مع ارتفاع أسعار البنزين.

من جانبه، أقر الرئيس ترامب بارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة نتيجة الحرب، لكنه أكد ضرورة التدخل في إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ووجه ترامب انتقادات واضحة لكل من بريطانيا وإسبانيا؛ لرفضهما توفير قواعدهما العسكرية للقوات الأمريكية لشن هجمات على إيران، مشيراً إلى أن لندن سمحت لاحقاً باستخدام قواعدها بشكل محدود، فيما لم يستبعد فرض عقوبات اقتصادية على مدريد.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران منذ صباح السبت الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة هجماتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.