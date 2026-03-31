البرلمان العربي يدين إقرار الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، واصفاً إياه بأنه “جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، وانتهاك لكل المواثيق والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تكفل حماية حياة الأسرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن اليماحي قوله في بيان: إن هذا التشريع العنصري يمثل تصعيداً خطيراً في سياسة القتل الممنهج التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى الفلسطينيين.

وأعاد اليماحي التأكيد على أن محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، أو طمس حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وكانت سلطات الاحتلال أقرت أمس الإثنين، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.