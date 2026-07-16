رئيس الإمارات وسلطان عمان يبحثان التطورات في منطقة الشرق الأوسط

مكالمة هاتفية موقع بدون توصيف وأسماء1 رئيس الإمارات وسلطان عمان يبحثان التطورات في منطقة الشرق الأوسط

أبو ظبي-سانا

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان مع سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم الخميس، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين.

ويأتي الاتصال عقب سلسلة اعتداءات إيرانية استهدفت عدداً من الدول العربية بالمنطقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، فيما جددت الولايات المتحدة ضرباتها ضد أهداف إيرانية على خلفية استهداف طهران لعدد من السفن في مضيق هرمز.

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