الكويت: منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية



الكويت-سانا



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأربعاء، أن وسائط ومنظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وذلك وفقاً للإجراءات والخطط العملياتية المعتمدة.



ودعت رئاسة الأركان في بيان نشرته على منصة إكس الجميع للالتزام التام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.



وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تنفيذ القوات الإيرانية هجوماً بالمسيرات على قاعدة أمريكية في الكويت.



يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، عن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات دفاعية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس.

