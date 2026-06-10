الكويت: منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية

photo 2026 06 10 08 49 21 الكويت: منظومات الدفاع الجوي تتصدى لأهداف جوية معادية

 
الكويت-سانا
 
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأربعاء، أن وسائط ومنظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية، وذلك وفقاً للإجراءات والخطط العملياتية المعتمدة.
 
ودعت رئاسة الأركان في بيان نشرته على منصة إكس الجميع للالتزام التام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.
 
وكانت وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن تنفيذ القوات الإيرانية هجوماً بالمسيرات على قاعدة أمريكية في الكويت.
 
يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، عن الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات دفاعية استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك رداً على إسقاط مروحية عسكرية أمريكية من طراز “أباتشي” أمس.
 

السعودية وتركيا وباكستان ومصر تتفق على مواصلة التنسيق دعماً لجهود التهدئة في الشرق الأوسط
غوتيريش يدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة ويؤكد ضرورة احترام القانون الدولي
الهند تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي
الإمارات ترصد إطلاق أربعة صواريخ كروز من إيران وتتصدّى لثلاثة منها
الإمارات وألمانيا تؤكدان أهمية ضمان أمن وانسيابية الملاحة في مضيق هرمز
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك