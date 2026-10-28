موسكو تستضيف القمة الروسية – الإفريقية بمشاركة 22 زعيماً ‏

موسكو-سانا‏

تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، القمة الروسية – الإفريقية، بمشاركة وفود من 48 ‏دولة إفريقية، بينها 22 دولة يمثلها رؤساؤها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي ‏ ‏والدبلوماسي‏.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله: إن روسيا والدول الإفريقية «حلفاء ‏طبيعيون في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب»، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن جلسة افتتاحية تتيح لرؤساء ‏الوفود المشاركة إلقاء كلمات.‏

وأعلن الكرملين أن القمة ستشهد توقيع 33 وثيقة يتعلق بعضها بالتعاون الاقتصادي، في إطار مساعي الجانبين لتطوير ‏الشراكة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.‏

وعُقدت القمة الروسية – الإفريقية الأولى في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، فيما استضافت مدينة سانت بطرسبورغ ‏القمة الثانية عام 2023، في إطار جهود موسكو لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها وعلاقاتها مع دول القارة.‏