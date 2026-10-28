موسكو تستضيف القمة الروسية – الإفريقية بمشاركة 22 زعيماً ‏

موسكو-سانا
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء وغداً الخميس، القمة الروسية – الإفريقية، بمشاركة وفود من 48 دولة إفريقية، بينها 22 دولة يمثلها رؤساؤها، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والدبلوماسي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قوله: إن روسيا والدول الإفريقية «حلفاء طبيعيون في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب»، مشيراً إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن جلسة افتتاحية تتيح لرؤساء الوفود المشاركة إلقاء كلمات.
وأعلن الكرملين أن القمة ستشهد توقيع 33 وثيقة يتعلق بعضها بالتعاون الاقتصادي، في إطار مساعي الجانبين لتطوير الشراكة، وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وعُقدت القمة الروسية – الإفريقية الأولى في مدينة سوتشي الروسية عام 2019، فيما استضافت مدينة سانت بطرسبورغ القمة الثانية عام 2023، في إطار جهود موسكو لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز حضورها وعلاقاتها مع دول القارة.