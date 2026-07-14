بولندا تستبعد التوصل إلى اتفاق سلام قريب في أوكرانيا

وارسو-سانا‏

اعتبر رئيس الوزراء البولندي”دونالد توسك” أن التوصل إلى سلام في ‏أوكرانيا لا يبدو مرجحاً في المستقبل القريب، متوقعاً أن تسعى روسيا إلى ‏إطالة أمد الحرب.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن توسك قوله للصحفيين في باريس اليوم الثلاثاء: ‌‏”في هذه المرحلة، لا يبدو التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في ‏المستقبل القريب أمراً مرجحاً، في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه روسيا ‏ورئيسها فلاديمير بوتين”، موضحاً أنّ “الجميع يتوقع تصعيداً في تحركات ‏موسكو في هذا الوقت، ومن المرجح جداً أن ترغب في إطالة أمد هذه ‏الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل”.‏

ولفت توسك إلى أنه ناقش الوضع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ‏مارك روته والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.‏

وذكر الرئيس البولندي أنّ بلاده ستستضيف تدريبات عسكرية بمشاركة ‏قوات فرنسية وبريطانية في فصل الخريف، حتى تكون هذه القوات مستعدة ‏لضمان الأمن لأوكرانيا والمنطقة بعد التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق ‏سلام أو وقف لإطلاق النار.‏

وقال: “ستمثل هذه التدريبات خطوة تحضيرية للتحالف بأكمله (من الدول ‏الراغبة) المجتمعة اليوم في باريس لتقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، ‏وكذلك للمنطقة”.‏

ويستمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالتوازي مع اتساع نطاق ‏الهجمات الجوية التي باتت تطال العمق في البلدين، في وقت لا تظهر فيه ‏مؤشرات على انحسار وتيرة الحرب المستمرة منذ 20 شباط عام 2022.‏