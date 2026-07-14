بولندا تستبعد التوصل إلى اتفاق سلام قريب في أوكرانيا

وارسو-سانا
اعتبر رئيس الوزراء البولندي”دونالد توسك” أن التوصل إلى سلام في أوكرانيا لا يبدو مرجحاً في المستقبل القريب، متوقعاً أن تسعى روسيا إلى إطالة أمد الحرب.
ونقلت وكالة “رويترز” عن توسك قوله للصحفيين في باريس اليوم الثلاثاء: ”في هذه المرحلة، لا يبدو التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام في المستقبل القريب أمراً مرجحاً، في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين”، موضحاً أنّ “الجميع يتوقع تصعيداً في تحركات موسكو في هذا الوقت، ومن المرجح جداً أن ترغب في إطالة أمد هذه الحرب حتى فصل الشتاء على الأقل”.
ولفت توسك إلى أنه ناقش الوضع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وذكر الرئيس البولندي أنّ بلاده ستستضيف تدريبات عسكرية بمشاركة قوات فرنسية وبريطانية في فصل الخريف، حتى تكون هذه القوات مستعدة لضمان الأمن لأوكرانيا والمنطقة بعد التوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق سلام أو وقف لإطلاق النار.
وقال: “ستمثل هذه التدريبات خطوة تحضيرية للتحالف بأكمله (من الدول الراغبة) المجتمعة اليوم في باريس لتقديم ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا، وكذلك للمنطقة”.
ويستمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا بالتوازي مع اتساع نطاق الهجمات الجوية التي باتت تطال العمق في البلدين، في وقت لا تظهر فيه مؤشرات على انحسار وتيرة الحرب المستمرة منذ 20 شباط عام 2022.