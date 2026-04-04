هزة أرضية بقوة 5.2 درجات تضرب ولاية وان شرقي تركيا

أنقرة-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر، ولاية وان شرقي تركيا، صباح اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأناضول، عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إنه تم تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 5.2 درجات، عند الساعة 08.52 (تغ +3)، وكان مركزها في قضاء توشبا في وان.

ووقعت الهزة على عمق 7 كيلومترات، وشعر بها سكان الولايات المجاورة، دون ورود معلومات على الفور عن تسجيل أضرار.

وفي الثالث عشر من آذار الماضي ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.5 درجات على مقياس ريختر، مقاطعة توكات شمال تركيا.

وتقع تركيا على خطوط صدع رئيسية، ما يجعلها عرضة للزلازل بشكل متكرر.