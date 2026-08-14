ترامب يفرض رسوماً تصل إلى 100 بالمئة على المسيّرات المستوردة

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة على واردات الطائرات المسيّرة “الدرون” ومكوناتها، في خطوة قال البيت الأبيض: إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي وتشجيع الإنتاج المحلي, وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

وذكر البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الليلة الماضية، أن ترامب وقع إعلاناً رئاسياً يقضي بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على استيراد أنظمة محددة للطائرات المسيّرة، ولا سيما التي يزيد وزنها الإجمالي عند الإقلاع على 25 كيلوغراماً والمزودة بقدرات متقدمة، بينها أجهزة التصوير الحراري، فيما تخضع المسيّرات الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25 بالمئة.

وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في الثالث من أيلول المقبل، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تحفيز زيادة الإنتاج المحلي للطائرات المسيّرة ومكوناتها، والحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.

وتأتي الخطوة في وقت تهيمن فيه الشركات الصينية على سوق الطائرات المسيّرة عالمياً، إذ استحوذت شركة “دي جي آي” الصينية، التي تأسست عام 2006، على أكثر من ثلثي السوق العالمية خلال السنوات الأخيرة، وفق دراسات عدة.

وجاء القرار الأمريكي بعد إعلان الصين الأسبوع الماضي فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة، وإدراج ست شركات أمريكية على القائمة السوداء، رداً على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بذريعة مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.

وتأتي الإجراءات المتبادلة بين بكين وواشنطن في سياق تصعيد تجاري بين البلدين، بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى.