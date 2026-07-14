الأردن وسلطنة عمان يدينان استهداف جنوب ‏السعودية بالصواريخ الباليستية

عمّان/مسقط-سانا
أدان الأردن وسلطنة عمان الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية مستهدفة المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدين تضامنهما مع المملكة، ودعمهما الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم الثلاثاء: إن الهجوم يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الوزارة وقوف الأردن إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عبر منصة “إكس”، عن إدانتها التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن السلطنة مع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها.
ودعت سلطنة عمان جميع الأطراف اليمنية إلى ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة، واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار في اليمن، ويحفظ مصالح دول الجوار.
وكانت السعودية أعلنت أمس، أن دفاعاتها الجوية اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، مؤكدة عدم وقوع أضرار جراء الهجوم.
وفي سياق متصل، أدان الأردن أيضاً الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز، مؤكداً تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضه أي أعمال تهدد أمن الملاحة البحرية والاستقرار في المنطقة، كما أعرب عن تعازيه للهند بوفاة أحد مواطنيها جراء الاعتداء.
وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس تعرض الناقلتين الإماراتيتين “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، وإصابة 8، “6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية”.