الأردن وسلطنة عمان يدينان استهداف جنوب ‏السعودية بالصواريخ الباليستية

‏عمّان/مسقط-سانا‏

أدان الأردن وسلطنة عمان الهجوم الذي شنته ميليشيا ‏الحوثي بالصواريخ الباليستية مستهدفة المنطقة ‏الجنوبية في المملكة العربية السعودية، مؤكدين ‏تضامنهما مع المملكة، ودعمهما الإجراءات التي ‏تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها‎.‎

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان اليوم ‏الثلاثاء: إن الهجوم يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة ‏السعودية، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة ‏أراضيها، وتصعيداً خطيراً، وخرقاً صارخاً للقانون ‏الدولي وميثاق الأمم المتحدة‎.‎

وأكدت الوزارة وقوف الأردن إلى جانب السعودية ‏في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ‏وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها‎.‎

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية العمانية عبر ‏منصة “إكس”، عن إدانتها التهديدات الصاروخية التي ‏تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية ‏السعودية، مؤكدة تضامن السلطنة مع الإجراءات ‏التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وأمنها ‏واستقرارها‎.‎

ودعت سلطنة عمان جميع الأطراف اليمنية إلى ‏ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة، واستئناف ‏المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، بما يحقق ‏الأمن والاستقرار في اليمن، ويحفظ مصالح دول ‏الجوار‎.‎

وكانت السعودية أعلنت أمس، أن دفاعاتها الجوية ‏اعترضت صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي ‏باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، مؤكدة عدم ‏وقوع أضرار جراء الهجوم‎.‎

وفي سياق متصل، أدان الأردن أيضاً الاعتداء ‏الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين في ‏مضيق هرمز، مؤكداً تضامنه الكامل مع دولة ‏الإمارات العربية المتحدة، ورفضه أي أعمال تهدد ‏أمن الملاحة البحرية والاستقرار في المنطقة، كما ‏أعرب عن تعازيه للهند بوفاة أحد مواطنيها جراء ‏الاعتداء‎.‎

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس تعرض ‏الناقلتين الإماراتيتين “ممباسا” و”الباهية” للاستهداف ‏بصاروخي كروز إيرانيين، ما أسفر عن ‏مقتل أحد ‏أفراد طاقم الناقلة “ممباسا” من الجنسية الهندية، ‏وإصابة 8، “6 من ‏الجنسية الهندية، و2 من الجنسية ‏الأوكرانية”.‏