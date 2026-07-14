الإمارات: مقتل شخص وإصابة آخرين إثر تعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين

أبوظبي-سانا

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون إثر تعرض ناقلتين إماراتيتين للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين اليوم الثلاثاء، في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه الإقليمية العمانية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الدفاع الإماراتية تأكيدها في بيان، تعرض الناقلتين الإماراتيتين (ممباسا) و (الباهية) للاستهداف بصاروخي كروز إيرانيين، حيث أسفر الاستهداف عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة (ممباسا) من الجنسية الهندية، وإصابة 8 (6 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية الأوكرانية).

وأكدت وزارة الدفاع أن هذا الهجوم السافر يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددة على أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا التصعيد واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس أن طائراته أسقطت بنجاح صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيرة كانت تستهدف سفناً تجارية تعبر ‏مضيق هرمز.