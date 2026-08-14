وزير الحرب الأمريكي: سنواصل الحصار البحري على إيران طالما اقتضت الحاجة

واشنطن-سانا

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أن لدى الجيش الأمريكي الموارد الكافية لمواصلة الحصار البحري على إيران، طالما اقتضت الحاجة.

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الحرب الأمريكية عن هيغسيث قوله في مؤتمر صحفي على متن حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس غريدلي): “بإمكان البحرية الأمريكية مواصلة فرض هذا الحصار لأجل غير مسمى، إذ سنعتمد على تناوب السفن الداخلة والخارجة، كما فعلنا سابقاً، وسنواصل القيام بذلك”.

وأضاف هيغسيث: “لا توجد دولة أخرى ولا أي قوة بحرية أخرى على وجه الأرض، تمتلك القدرة على امتلاك جدار فولاذي مثل البحرية الأمريكية، فضلاً عن الاستعداد لاستخدامه كما فعلنا”، مشيراً إلى أن إيران لا تستطيع الدخول والخروج بسهولة من هذا الحصار.

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في 17 تموز الماضي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.