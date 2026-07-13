الجيش الأميركي ينهي موجة جديدة من الضربات شملت عشرات المواقع الإيرانية

واشنطن-سانا‏

أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات العسكرية الهجومية ضد عشرات الأهداف في مواقع متعددة داخل ‏إيران، بهدف تقويض قدرتها على مواصلة مهاجمة الشحن الدولي المتدفق عبر مضيق هرمز‎.‎

وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان نشرته اليوم الإثنين: إنها أكملت في الثاني عشر من تموز استهداف ‏عشرات المواقع بذخائر دقيقة التوجيه، شملت أنظمة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، ومواقع الرادار الساحلية، ومنشآت ‏للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة‎.‎

وأشار البيان إلى أن الهجوم نُفذ عبر تنسيق مشترك شاركت فيه طائرات مقاتلة وسفن بحرية أميركية، إلى جانب استخدام ‏طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه وطائرات مسيّرة بحرية هجومية استخدمت لأول مرة‎.‎

وأوضح البيان أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة العالمية ولا يخضع للسيطرة الإيرانية، مؤكداً أن القوات ‏الأميركية في حالة تأهب لضمان استمرار حرية الملاحة أمام حركة الشحن التجاري، رغم ما وصفه بالعدوان الإيراني غير ‏المبرر والمضايقات والتهديدات‎.‎

وكان الجيش الأميركي أعلن أمس أن قواته شنت ضربات جديدة على إيران رداً على اعتداءاتها المستمرة على الملاحة ‏البحرية في مضيق هرمز، حيث أسقطت طائراته صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيّرة كانت تستهدف سفناً تجارية، مشيراً ‏إلى استكمال جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الجاري استهدفت نحو 140 موقعاً عسكرياً، وذلك رداً على استهداف ‏طهران سفينة تجارية أخرى في المضيق‎.‎