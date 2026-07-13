الجيش الأميركي ينهي موجة جديدة من الضربات شملت عشرات المواقع الإيرانية

واشنطن-سانا
أعلن الجيش الأمريكي انتهاء موجة جديدة من الضربات العسكرية الهجومية ضد عشرات الأهداف في مواقع متعددة داخل إيران، بهدف تقويض قدرتها على مواصلة مهاجمة الشحن الدولي المتدفق عبر مضيق هرمز.
وقالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” في بيان نشرته اليوم الإثنين: إنها أكملت في الثاني عشر من تموز استهداف عشرات المواقع بذخائر دقيقة التوجيه، شملت أنظمة الدفاع الجوي للجيش الإيراني، ومواقع الرادار الساحلية، ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة.
وأشار البيان إلى أن الهجوم نُفذ عبر تنسيق مشترك شاركت فيه طائرات مقاتلة وسفن بحرية أميركية، إلى جانب استخدام طائرات مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه وطائرات مسيّرة بحرية هجومية استخدمت لأول مرة.
وأوضح البيان أن مضيق هرمز ممر بحري حيوي للتجارة العالمية ولا يخضع للسيطرة الإيرانية، مؤكداً أن القوات الأميركية في حالة تأهب لضمان استمرار حرية الملاحة أمام حركة الشحن التجاري، رغم ما وصفه بالعدوان الإيراني غير المبرر والمضايقات والتهديدات.
وكان الجيش الأميركي أعلن أمس أن قواته شنت ضربات جديدة على إيران رداً على اعتداءاتها المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، حيث أسقطت طائراته صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيّرة كانت تستهدف سفناً تجارية، مشيراً إلى استكمال جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الجاري استهدفت نحو 140 موقعاً عسكرياً، وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في المضيق.