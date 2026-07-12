استهداف 3 مراكز حدودية ومنصة نفط بحرية شمال الكويت بطائرات مسيّرة

الكويت -سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية تعرّض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم بطائرات مسيّرة معادية، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان قوله: إن إحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت في المياه الإقليمية تعرّضت أيضاً لاستهداف بمسيّرة، ما أدى إلى إصابة أحد العاملين، وحدوث أضرار مادية.

وأوضح العطوان أن الجهات المختصة باشرت فوراً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً استمرار جاهزية القوات المسلحة، واتخاذها جميع التدابير لحماية أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أدانت في وقت سابق اليوم الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، بينما أعلن الجيش الكويتي فجر اليوم تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف إيرانية داخل المجال الجوي للبلاد.