ترامب: أمريكا لن توافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن بلاده لن توافق على أي اتفاق يسمح لطهران بامتلاك ⁠سلاح نووي.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله للصحفيين: “إن القادة الإيرانيين أجروا اتصالاً ‌صباح ⁠اليوم ويرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة”، مؤكداً أن المحادثات المتعلقة بالقضايا النووية مع طهران “وصلت إلى طريق مسدود”.

وأضاف ترامب: إن إيران لن تمتلك سلاحاً ⁠نووياً، ولا يمكننا السماح لأي دولة بابتزاز ⁠العالم أو استغلاله، مشيراً إلى بدء فرض السيطرة على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وفي منشور له على منصة تروث سوشال، قال ترامب:” إن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز في اليوم السابق، وهو أعلى رقم منذ بدء الإغلاق” الذي فرضته طهران.

وكان الرئيس الأمريكي حذّر في وقت سابق اليوم من أن قواته ستدمّر أي “سفن هجومية سريعة” عائدة لإيران تسعى لكسر الحصار، الذي أعلنت واشنطن أنها ستفرضه على موانئها اعتباراً من الإثنين.