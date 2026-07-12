إصابة شخص جراء اعتداء بطائرات مسيّرة على ميناء الدقم ‏جنوب شرق سلطنة عُمان

مسقط-سانا
أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان اليوم الأحد، تعرض ميناء الدقم التجاري على السواحل الجنوبية الشرقية للسلطنة لاستهداف بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى إصابة عامل وافد، دون وقوع أضرار مادية.
ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المصدر قوله: إن إحدى الطائرتين استهدفت سكناً متنقلاً للعمال، ما أسفر عن إصابة أحد العمال، فيما سقط حطام الطائرة الأخرى في منطقة قريبة من خزانات الوقود دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشددةً على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بأمن البلاد وسلامة القاطنين فيها.
وكان مصدر أمني في سلطنة عمان أعلن في وقت سابق اليوم، تعرض مواقع في محافظة مسندم شمال السلطنة لاعتداءات بواسطة طائرات مسيّرة.
وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية على خلفية استئناف الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع في إيران التي نفذت اعتداءات بالصواريخ طالت أراضي قطر والكويت والإمارات.