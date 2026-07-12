إصابة شخص جراء اعتداء بطائرات مسيّرة على ميناء الدقم ‏جنوب شرق سلطنة عُمان

photo 2026 07 12 11 09 11 إصابة شخص جراء اعتداء بطائرات مسيّرة على ميناء الدقم ‏جنوب شرق سلطنة عُمان

مسقط-سانا‏

أعلن مصدر أمني في سلطنة عمان اليوم الأحد، تعرض ميناء ‏الدقم التجاري على السواحل الجنوبية الشرقية للسلطنة ‏لاستهداف بطائرتين مسيّرتين، ما أدى إلى إصابة عامل وافد، ‏دون وقوع أضرار مادية‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المصدر قوله: إن إحدى ‏الطائرتين استهدفت سكناً متنقلاً للعمال، ما أسفر عن إصابة ‏أحد العمال، فيما سقط حطام الطائرة الأخرى في منطقة قريبة ‏من خزانات الوقود دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية‎.‎

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها لهذا الاستهداف، مشددةً على أنها ‏تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ما من شأنه المساس بأمن ‏البلاد وسلامة القاطنين فيها‎.‎

وكان مصدر أمني في سلطنة عمان أعلن في وقت سابق ‏اليوم، تعرض مواقع في محافظة ‏مسندم ‏شمال السلطنة ‏لاعتداءات بواسطة طائرات مسيّرة‎.‎

وتتعرض دول الخليج العربي والأردن لاعتداءات إيرانية ‏على خلفية ‏استئناف ‌‏الضربات المتبادلة بين واشنطن وإيران، ‏حيث أعلنت ‏القيادة ‏المركزية ‌‏الأمريكية “سنتكوم” فجر اليوم، ‏بدء جولة ‏جديدة من الضربات الجوية ‌‏على مواقع في إيران ‏التي نفذت ‏اعتداءات بالصواريخ ‏طالت أراضي ‌‏قطر والكويت ‌‏والإمارات‎.‎

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