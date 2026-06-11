أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة

photo 2026 06 11 22 54 38 أمير قطر يبحث مع الرئيس الأمريكي الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة
وكالة الأناضول

الدوحة-سانا

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، ونتائج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ولا سيما المستجدات المتعلقة بالجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد في المنطقة، كما استعرض الجانبان نتائج المشاورات والتفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي أكد أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، بمشاركة ودعم عدد من الدول من بينها دولة قطر، مع استمرار الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية، تمهيداً للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالتوقيع على الاتفاق.

من جانبه، أعرب أمير دولة قطر عن ترحيب بلاده بالجهود الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مؤكداً دعم بلاده لكل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز فرص السلام والتعاون بين دول المنطقة.

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، إلغاء الضربات الجوية وعمليات القصف التي كانت مقررة ضد إيران مساء اليوم، مشيراً إلى أن المباحثات بين الجانبين تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحظيت بالمصادقة عليها.

وكان ترامب توعد إيران بتنفيذ ضربات عسكرية “شديدة” ضدها، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى مستقبلاً إلى فرض سيطرتها على مواقع نفطية وغازية رئيسية في البلاد، بما في ذلك جزيرة خارك التي تعتبر عصب قطاع النفط الإيراني.

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