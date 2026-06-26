البديوي: دول الخليج العربي ترفض أي أعباء مالية على حركة الملاحة في هرمز

أبو ظبي-سانا



أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي مجدداً، اليوم الجمعة، رفض دول المجلس فرض أي رسوم على حركة المرور في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن سلطنة عُمان المشرفة على المضيق لا تؤيد مثل هذا الإجراء أيضاً.



وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، قال البديوي: “إن دول المجلس لم تُبلّغ بأي معلومات حول ما تردد عن حصول إيران على 300 مليار دولار لإعادة الإعمار بموجب مذكرة التفاهم الأخيرة مع الولايات المتحدة”.



وأشار البديوي، إلى ضرورة رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية، ووضوح المعلومات المتعلقة بمخزون اليورانيوم.



وأكدت سلطنة عُمان أمس الخميس، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم على عبور السفن، مشددةً على التزامها بضمان حرية الملاحة، وانسيابها الآمن وفق أحكام القانون الدولي.



كما شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس أيضاً خلال زيارة قام بها في منطقة الشرق الأوسط، أن أي اتفاق مع إيران سيأخذ مصالح دول الخليج العربي بالحسبان.