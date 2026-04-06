السعودية والأردن تؤكدان دعمهما لسيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها

الرياض-سانا

جدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، تأكيد بلديهما دعم أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزيرين شددا خلال لقائهما في الرياض، على دعم السعودية والأردن لجهود الحكومة السورية في إعادة البناء وفق أسس تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها وحماية حقوق جميع مواطنيها.

كما جدد الجانبان إدانة بلديهما للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية واحتلال المزيد من أراضيها.

وأشار الوزيران إلى أهمية خارطة الطريق التي أُعلنت في الـ 16 من أيلول الماضي لحل الأزمة في محافظة السويداء، بدعم من الأردن والولايات المتحدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا.

وبحث الجانبان كذلك التصعيد العسكري في المنطقة وضرورة وقفه على أسس تضمن الأمن والاستقرار الإقليمي، مجددين إدانتهما للاعتداءات الإيرانية على البلدين وعلى دول عربية أخرى، وأكدا أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقانون الدولي واعتداءً غير مبرر على سيادة الدول.

كما أعرب الوزيران عن تأييدهما للإجراءات التي تتخذها السعودية والأردن والدول العربية لمواجهة هذه الاعتداءات، في إطار حق الدفاع عن النفس وفق المادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة.