كوريا الجنوبية: الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة بشأن العمل القسري غير مبررة

واشنطن-سانا

أكد مسؤول كوري جنوبي اليوم الجمعة، أن الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على بلاده بدعوى التقاعس عن مكافحة العمل القسري “غير مناسبة وغير ضرورية”، مشدداً على التزام سيئول بالقضاء على هذه الممارسات محلياً وعالمياً.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب” أن لي سونغ هيون، مستشار التجارة والصناعة والموارد في سفارة كوريا الجنوبية لدى واشنطن، دعا خلال جلسة استماع عامة إلى منح بلاده معاملة تفضيلية إذا مضت الولايات المتحدة في فرض الرسوم.

وأشار المسؤول الكوري إلى أن بلاده تطبق معايير وإجراءات تهدف إلى القضاء على العمل القسري، كما جدد التزام سيئول بالتعاون مع واشنطن لمكافحة استيراد السلع المنتجة بهذه الطريقة.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي اقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 بالمئة على واردات من كوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى، عقب تحقيقات أجريت بشأن استيراد منتجات يشتبه في تصنيعها باستخدام العمل القسري.