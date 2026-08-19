كبلر: تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات أصدرتها شركة كبلر لتحليلات الشحن البحري، اليوم الأربعاء، ‌‏تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تجنب معظم مالكي السفن هذا الممر ‌‏المائي الحيوي بسبب عدم وجود مؤشرات واضحة على إعادة ‌فتحه بعد فرض ‌‏حصار عليه منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية- الإيرانية في 28 شباط ‌‏الماضي.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشركة قولها: “إن ست سفن محمّلة بسلع أولية عبرت ‌‏المضيق أمس الثلاثاء، انخفاضاً من تسع سفن في اليوم السابق، وأقل من متوسط ‌‏‌‏10 أيام البالغ 11 سفينة”.‏

وأظهرت ⁠البيانات أن حركة السفن المتجهة إلى داخل المضيق تضمنت ناقلة نفط ‌‏خام عملاقة فارغة أبحرت بمحاذاة الجانب العُماني، إلى جانب ناقلتي نفط إحداهما ‌‏متوسطة السعة والأخرى من فئة السعة المتوسطة الأقل.‏

وغادرت المضيق ناقلتا وقود من فئة السعة المتوسطة وسفينة كبيرة من فئة بوست-‌‏باناماكس.‏

وفي مضيق باب المندب بالبحر الأحمر أظهرت بيانات شركة كبلر مرور 30 ‌‏سفينة محملة بسلع أولية مطلع هذا الأسبوع ارتفاعاً من 19 سفينة في الأسبوع ‌‏السابق.‏

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء: إن واشنطن لا تجري أي ‌‏محادثات مع إيران مؤكداً أن مضيق هرمز مفتوح، وذلك في تعليق يتناقض مع ‌‏تأكيد إيراني ‌سابق ⁠أن المضيق لا يزال مغلقاً أمام الملاحة البحرية.‏

وقالت شركة فورتكسا لتتبع الناقلات: إن شركتين صينيتين عملاقتين في مجال ‌‏الشحن كانتا تنقلان نصف واردات ⁠الصين من نفط الشرق الأوسط قبل الحرب ‌‏قررتا إبقاء ناقلاتهما بعيداً عن مضيقي هرمز وباب المندب منذ أواخر تموز، إذ ‌‏أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى تقييد شحنات ⁠النفط المتجهة إلى أكبر ‌‏مستورد في العالم.‏

وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل ‌‏إغلاق الممر المائي جراء الحرب في الشرق الأوسط.‏