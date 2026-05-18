ميركل تدعو لجهود دبلوماسية أوروبية لإنهاء الأزمة بأوكرانيا وميرتس يؤكد الالتزام بالحوار السلمي

برلين-سانا

أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل اليوم الإثنين أنه يتعين على أوروبا بذل مزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ شباط عام 2022.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميركل قولها في تصريحات خلال مؤتمر “Re:Publica” في برلين: “إنها تأسف لعدم استخدام أوروبا قدراتها الدبلوماسية على نحو كافٍ لإنهاء الحرب، حيث يتعين وجود ردع عسكري إلى جانب حراك دبلوماسي”، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يقتصر الحوار مع موسكو على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورداً على هذه التصريحات، أكد المستشار الألماني فردريش ميرتس أن ألمانيا والدول الشريكة لها في أوروبا ملتزمة منذ زمن طويل بحوار مكثف حول سبل التوصل معاً إلى حل سلمي، لافتاً إلى أن الأهم هو أن تكون روسيا مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار والالتزام بالمباحثات التي ستجري بين أوكرانيا وروسيا بدعم من الأمريكيين والأوروبيين.

وتتواصل منذ شباط عام 2022، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، في وقت تشهد الساحة السياسية، نقاشات حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا التي تضمنت 28 بنداً تتعلق بوقف إطلاق النار، وضمانات أمنية، ومناقشة وضع الأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تحديد مستقبل علاقة أوكرانيا بحلف الناتو.

يذكر أن ميركل التي تولت المستشارية الألمانية بين عامي 2005 و2021 واجهت انتقادات لاعتمادها نهجاً اعتبر شديد الليونة مع روسيا، ولجعلها ألمانيا تعول على مبيعات الطاقة الروسية لسنوات طويلة.