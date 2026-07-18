قوات التحالف الدولي تسقط 5 مسيرات مفخخة في ‌‏أربيل ‏شمال العراق

بغداد-سانا
أسقطت قوات التحالف الدولي في العراق 5 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل بإقليم كردستان، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”: إن قوات التحالف أسقطت الليلة الماضية 5 طائرات مسيرة في أربيل، مؤكداً عدم تسجيل أي ضحايا جراء الحادث.
وكانت قوات التحالف الدولي في العراق أسقطت فجر أمس الجمعة 8 طائرات مسيرة مفخخة في محافظة أربيل، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
يذكر أن دول الخليج وعدد من دول المنطقة، تتعرض منذ عدة أشهر، لاعتداءات إيرانية في سياق الحرب الحالية في المنطقة بين طهران وواشنطن.