قوات التحالف الدولي تسقط 5 مسيرات مفخخة في ‌‏أربيل ‏شمال العراق

بغداد-سانا‏

أسقطت قوات التحالف الدولي في العراق 5 طائرات ‌‏مسيرة مفخخة ‏في محافظة ‏أربيل بإقليم كردستان، ‏دون تسجيل أي ‌‏إصابات بشرية.‏

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ‏العراق، ‏في بيان نقلته وكالة الأنباء ‌‏العراقية “واع”: ‏إن قوات ‏التحالف أسقطت ‏الليلة الماضية 5 طائرات ‏مسيرة ‏في ‏أربيل، مؤكداً عدم تسجيل أي ضحايا ‏جراء الحادث.‏

وكانت قوات التحالف الدولي في العراق أسقطت ‏فجر ‏أمس الجمعة 8 طائرات مسيرة مفخخة ‏في ‏محافظة ‌‏أربيل، دون ‏تسجيل أي إصابات بشرية.‏

يذكر أن دول الخليج وعدد من دول ‏المنطقة، تتعرض منذ عدة أشهر، ‏لاعتداءات إيرانية في سياق الحرب ‏الحالية في المنطقة بين طهران ‏وواشنطن.‏