إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية على أمن الملاحة الدولية في هرمز

عواصم-سانا

أدانت كل من السعودية والإمارات ومصر والأردن، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية على الناقلات في مضيق هرمز، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لقيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبورها مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)، مؤكدة أن هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مماثل نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن الهجوم الإيراني العدواني على الناقلة القطرية يُمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لاستهداف إيران ناقلة غاز قطرية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة رفض مصر الكامل لكل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة أو تعريض حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية للخطر.

في السياق، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلة القطرية “الركيات”، مؤكدة رفضَ الأردن واستنكارَه لهذا الاعتداء، ومشدّدةً على تضامنه المطلق مع دولة قطر، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

وكشفت مصادر أمنية بحرية اليوم الثلاثاء عن تعرض ناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار في محيط مضيق هرمز قرب ساحل سلطنة عمان، وذلك عقب حادث آخر استهدف ناقلة نفط قطرية في المنطقة ذاتها.