قطر: الاستهداف الإيراني لإحدى ناقلاتنا انتهاك لسلامة الملاحة الدولية

الدوحة/-سانا

أدانت دولة قطر بشدة، اليوم الثلاثاء، استهداف الناقلة القطرية “الركيات” أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية للأنباء، أن مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية إبراهيم بن يوسف فخرو سلم مذكرة احتجاج إلى نائب السفير الإيراني في الدوحة خلال استدعائه إلى مقر الوزارة، تضمّنت رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.



وطالبت المذكرة، إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، كما أكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها، بالإضافة إلى مطالبتها إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذا الاستهداف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.



وتعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في وقت سابق اليوم إلى هجوم في أثناء إبحارها في مضيق هرمز ما أدى إلى تعرضها لأضرار جسيمة، وإجلاء طاقمها.