هيئة الأسرى الفلسطينيين: واقع كارثي يعيشه المعتقلون داخل سجون الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم، أن الطواقم القانونية التابعة لها تمكّنت خلال الأيام الماضية من زيارة عدد من المعتقلين في سجون الاحتلال، شملت “عوفر، الدامون، جلبوع، وعصيون”، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع الاعتقال المتدهورة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال الزيارات نقل المعتقلون شهادات صادمة حول الواقع الكارثي الذي يعيشونه، مؤكدين أن أوضاع السجون وصلت إلى مستويات مميتة من القمع والتنكيل المنهجي، حيث ما زالوا يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والملابس ومواد النظافة، إلى جانب الحرمان المتواصل من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وذكرت الهيئة أن المعتقلين أفادوا بانتشار واسع للأمراض الجلدية والتنفسية والمعوية في مختلف الأقسام، في ظل الإهمال الطبي المتعمد وغياب المتابعة الصحية، مؤكدةً تعرض المعتقلين لاعتداءات جسدية ونفسية متواصلة، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد داخل غرف تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.

وشددت الهيئة على أن ما يجري داخل سجون الاحتلال يشكّل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف، معتبرة أن سياسة الإهمال الطبي والتنكيل الممنهج ترقى إلى مستوى جريمة مستمرة بحق الأسرى.

وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية يوجد أكثر من 9300 أسير فلسطيني من الضفة الغربية في معتقلات الاحتلال، بينهم أكثر من 350 طفلاً وأكثر من 50 امرأة، إضافة إلى أكثر من 1340 أسيراً من قطاع غزة.