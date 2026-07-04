هجمات مسلحة منسقة تستهدف عدة مناطق في مالي

باماكو-سانا

أعلن الجيش المالي اليوم السبت عن وقوع هجمات مسلحة استهدفت مناطق عدة في مالي، إحداها على سجن كنيوروبا الواقع على بعد 70 كيلومتراً من العاصمة.

ونقلت “فرانس برس” عن مصدر بالجيش قوله: إن الهجمات بدأت عند الرابعة فجر اليوم ولا تزال متواصلة، وتطال مدن غاو والنفيس وسيفاري.

بدوره أفاد متحدث باسم إحدى المجموعات المسلحة بأن قواتها دخلت مدينة النفيس، مضيفاً: “سقطت مواقع عدة، لكن القتال لا يزال مستمراً داخل المدينة”.

وكان قد قتل أكثر من 30 شخصاً في الثامن من أيار الفائت في هجومين منفصلين لمجموعات مسلحة في وسط مالي.