الأمم المتحدة تحذّر من انهيار إنساني خطير في مدينة الأبيض بالسودان ‏

نيويورك-سانا‏

حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الجمعة من أن مدينة ‏الأبيض السودانية تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن الوضع يتدهور ‏بسرعة في ظل حصار طويل ونقص حاد في المياه النظيفة وهجمات متواصلة بطائرات ‏مسيّرة.‏

ونقلت رويترز عن تورك قوله في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ‏المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة: إن “المؤشرات الواردة ⁠من الأبيض ‏واضحة ولا لبس فيها، هناك كارثة حقوقية جديدة”، مبيناً أن المدنيين في الأبيض يعيشون ‏ظروف الحصار منذ 18 شهراً، بينما تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات ‏الدعم السريع.‏

ووثّقت مفوضية حقوق الإنسان مقتل 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين نتيجة 15 هجوماً ‏بطائرات مسيّرة خلال الفترة بين 6 و28 حزيران الماضي.‏

وجاء عقد الجلسة بطلب من بريطانيا، بعد تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها ‏حول المدينة، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق إذا تصاعدت ‏العمليات العسكرية.‏

وكانت الأمم المتحدة جددت الأسبوع الماضي التأكيد على ضرورة حماية المدنيين ‏في ‌‏مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في ‏السودان، ‏ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر ‏غرب البلاد، ‏داعيةً جميع ‏الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ‏لخفض التصعيد‎.‎

يذكر أن قوات الجيش السوداني تخوض مواجهات ‏واشتباكات ‏مسلحة مع قوات الدعم ‏السريع منذ ‏نيسان 2023، ما ‏أدى إلى مقتل آلاف السكان وإصابة ‏وتشريد الملايين داخل ‌‏البلاد وخارجها.‏