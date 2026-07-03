الأمم المتحدة تحذّر من انهيار إنساني خطير في مدينة الأبيض بالسودان ‏

نيويورك-سانا
حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان فولكر تورك اليوم الجمعة من أن مدينة الأبيض السودانية تشهد كارثة جديدة في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أن الوضع يتدهور بسرعة في ظل حصار طويل ونقص حاد في المياه النظيفة وهجمات متواصلة بطائرات مسيّرة.
ونقلت رويترز عن تورك قوله في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لمناقشة الأوضاع في المنطقة: إن “المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها، هناك كارثة حقوقية جديدة”، مبيناً أن المدنيين في الأبيض يعيشون ظروف الحصار منذ 18 شهراً، بينما تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ووثّقت مفوضية حقوق الإنسان مقتل 45 مدنياً وإصابة 41 آخرين نتيجة 15 هجوماً بطائرات مسيّرة خلال الفترة بين 6 و28 حزيران الماضي.
وجاء عقد الجلسة بطلب من بريطانيا، بعد تقارير عن حشد قوات الدعم السريع وحلفائها حول المدينة، ما أثار مخاوف من احتمال وقوع فظائع واسعة النطاق إذا تصاعدت العمليات العسكرية.
وكانت الأمم المتحدة جددت الأسبوع الماضي التأكيد على ضرورة حماية المدنيين في مدينة الأبيض وسط ولاية شمال كردفان في السودان، ومنع تكرار ما شهدته مدينة الفاشر غرب البلاد، داعيةً جميع الأطراف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض التصعيد.
يذكر أن قوات الجيش السوداني تخوض مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الدعم السريع منذ نيسان 2023، ما أدى إلى مقتل آلاف السكان وإصابة وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.