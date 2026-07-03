قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت مناطق عدة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت أحد أحياء مدينة قلقيلية وبلدة جيوس شرقها وقرية اللبن الشرقية في نابلس واعتقلت 3 فلسطينيين.

كما اقتحمت مخيمي عسكر الجديد شرق نابلس والعين غربها، وبلدات الزاوية غرب سلفيت وتقوع شرق بيت لحم، وداهمت عدداً من المنازل وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية أبو فلاح، وبلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، ومنعوا الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 12 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وقالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية “هيئة شؤون الأسرى والمحررين”، و”نادي الأسير الفلسطيني”، و”مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” في بيان أمس الخميس: إن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 9 آلاف و400 حتى مطلع تموز الجاري، بينهم أكثر من 350 طفلاً و99 أسيرة.