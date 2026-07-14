مقتل عدة أشخاص جراء حريق في بروكسل

بروكسل-سانا

لقي عدة أشخاص مصرعهم بحريق اندلع اليوم الثلاثاء في موقع بناء وسط العاصمة البلجيكية بروكسل، بينما تتواصل عمليات البحث عن ستة عمال ما زالوا في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مصلحة تفتيش العمل المحلية بريشت سبيبروك قوله: إن فرق الإنقاذ تمكنت من الوصول بشكل محدود إلى إحدى مقصورتي المصعدين في موقع مشروع تجديد بساحة بروكير وسط المدينة، حيث عثرت على جثث شخصين أو ثلاثة، مشيراً إلى أن العدد النهائي للضحايا لم يتحدد بعد.

وأضاف سبيبروك: إن ستة عمال ما زالوا في عداد المفقودين، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحريق قيد التحقيق.

وأوضحت إدارة الإطفاء في بروكسل أن أكثر من 200 عامل كانوا موجودين في موقع البناء عند اندلاع الحريق، ونُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن الحريق بدأ في الطوابق السفلية لمشروع التجديد وتمت السيطرة عليه بسرعة نسبية، قبل أن تمتد النيران عبر أعمدة المصاعد، ما أدى إلى اندلاع حريق جديد في أحد الطوابق تحت الأرض.