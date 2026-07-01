بكين تدعو واشنطن لاتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات بين البلدين

الصين بكين تدعو واشنطن لاتخاذ خطوات عملية لتحسين العلاقات بين البلدين

بكين-سانا

دعت الصين الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء علاقة مستقرة بين البلدين.

وذكر تلفزيون “سي سي تي في” الصيني الرسمي أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: “إن إقامة علاقة بناءة ذات استقرار استراتيجي ليست مجرد شعار، فهي تتطلب اتخاذ إجراءات، والتقارب من بعضنا البعض ومواصلة بذل الجهود”.

ولفت وانغ إلى أن “مسألة تايوان لها ارتدادات بعيدة المدى” معرباً عن أمله في أن “تتعامل الولايات المتحدة مع المسائل المتعلقة بهذه القضية بأقصى درجات الحذر”.

وتشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توتراً متصاعداً في ملفات التجارة والتعرفات الجمركية والتكنولوجيا، إضافة إلى المسائل الجيوسياسية وعلى رأسها تايوان، التي تؤكد الصين سيادتها عليها.

ورغم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في أيار الماضي في محاولة لتهدئة الأجواء، بقيت الخلافات قائمة بشأن العقوبات الأمريكية على شركات التكنولوجيا الصينية والتعرفات التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

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