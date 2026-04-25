فيدان يؤكد أن سياسات إسرائيل تهدد الأمن العالمي ويشدد على دور تركيا في الوساطة الدولية

إسطنبول-سانا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن محاولات إسرائيل زعزعة استقرار المنطقة تجاوزت نطاقها المحلي، وباتت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، مؤكداً أن سياساتها التي تعمّق الصراعات تطال المنطقة بأسرها، وتمتد آثارها إلى العالم.

ونقلت وكالة الأناضول عن فيدان قوله، خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة في فعالية “رؤية تركيا للسياسة الخارجية” بجامعة أكسفورد: إن حالة عدم اليقين والأزمات المتتالية في السنوات الأخيرة دفعت النظام الدولي نحو نقطة الانهيار، وكانت المنطقة الأكثر تأثراً بذلك، وأضاف: “لقد هزّت حرب إيران رؤيتنا بعمق، ووجّهت ضربة قوية للرفاه والأمن والاستقرار العالمي”.

وأوضح فيدان أن أبرز الدروس المستفادة من هذه الحرب هو أن “محاولة النظام الإسرائيلي زعزعة استقرار المنطقة تجاوزت الحدود المحلية، وأصبحت حالياً تهديداً مباشراً للأمن العالمي”، مشدداً على ضرورة وجود ردّ مشترك من المجتمع الدولي.

وأشار الوزير إلى أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، طوّرت نموذجاً خاصاً من دبلوماسية القيادة، مؤكداً التزام بلاده بالوساطة في الأزمات على أسس راسخة، وموضحاً أن هذا النهج أثمر نتائج ملموسة مثل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومسار أنقرة المتعلق بالقرن الأفريقي، وقال: “نهجنا في الوساطة يقوم على تهيئة الظروف التي تمكّن الأطراف من التوصل إلى نتائجها بنفسها”.

وفي سياق متصل، أعرب فيدان عن أسفه لتصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشأن تركيا، قائلاً: إن الاتصالات اللازمة أُجريت وتم تصحيح الموقف، وكانت المفوضية قد أوضحت لاحقاً أن تركيا حليف مهم في الناتو ودولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن فون دير لاين كانت قد صرّحت سابقاً بضرورة “استكمال القارة الأوروبية حتى لا تقع تحت تأثير روسيا أو تركيا أو الصين”.